Россиянки в итальянской Серии А1: результаты 9-го тура

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Италии завершился 9-й тур женской волейбольной Серии А1. В ходе матчей россиянки, выступающие за итальянские клубы, суммарно набрали 42 очка.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, одержал победу в матче с «Тальмассонс» Яны Щербань со счётом 3:2 (23:25, 25:12, 25:21, 15:25, 18:16). Толок набрала 16 очков, Щербань – 17. Акимова продолжает восстановление.

«Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который выступают экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова, со счётом 3:1 (25:22, 16:25, 25:17, 25:21) победил «Рому». Антропова завоевала 26 очков и стала MVP матча, Котикова очков не набрала.

«Кьери» Анастасии Ляшко одержал победу в игре с «Мегабокс Валлефолья» Виктории Кобзарь со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:20, 25:13). Россиянки очков не набрали.

«Кунео» Анастасии Капраловой со счётом 0:3 (23:25, 18:25, 14:25) уступил «Бусто Арсицио». Россиянка набрала девять очков.

После 9-го тура итальянской Серии А1 «Скандиччи» Котиковой и Антроповой, «Новара» Толок и Акимовой и «Кьери» Ляшко сохранили свои места – третье, четвёртое и пятое соответственно. «Валлефолья» Кобзарь опустился на две строчки – на восьмое место, а «Кунео» Капраловой – на одну – на 13-е. «Тальмассонс» Щербань поднялся с последнего, 14-го места, на 12-е.