Женская Суперлига: результаты игрового дня 25 ноября

В понедельник, 25 ноября, прошли два матча 11-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 11-й тур. 25 ноября. Результаты:

«Протон» (Саратов) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:2 (21:25, 14:25, 25:15, 25:19, 15:12);

«Заречье-Одинцово» — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (27:25, 19:25, 20:25, 23:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».