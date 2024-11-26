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Женская Суперлига: результаты игрового дня 25 ноября

Женская Суперлига: результаты игрового дня 25 ноября
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В понедельник, 25 ноября, прошли два матча 11-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 11-й тур. 25 ноября. Результаты:

  • «Протон» (Саратов) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:2 (21:25, 14:25, 25:15, 25:19, 15:12);
  • «Заречье-Одинцово» — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (27:25, 19:25, 20:25, 23:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

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