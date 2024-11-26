«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «МГТУ» в 14-м туре мужской Суперлиги
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Сегодня, 26 ноября, состоялся матч 14-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались волейболисты московского «МГТУ» и команда «Зенит» из Санкт-Петербурга. Матч завершился со счётом 3:2 (25:12, 25:19, 23:25, 23:25, 15:12) в пользу петербургской команды.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 14-й тур
26 ноября 2024, вторник. 19:00 МСК
МГТУ
Москва
Окончен
2 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
МГТУ: Пирайнен, Зубов, Щадилов, Гетман, Онищенко, Ганенко, Казбанов, Поздняков, Пискарев, Орлов, Исхаков, Котов, Драгунов, Рохин
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
Далее московское «МГТУ» встретится с красноярским «Енисеем», а волейболисты «Зенита» сыграют с «Газпромом-Югра» из Сургута.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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