«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «МГТУ» в 14-м туре мужской Суперлиги

Сегодня, 26 ноября, состоялся матч 14-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались волейболисты московского «МГТУ» и команда «Зенит» из Санкт-Петербурга. Матч завершился со счётом 3:2 (25:12, 25:19, 23:25, 23:25, 15:12) в пользу петербургской команды.

Далее московское «МГТУ» встретится с красноярским «Енисеем», а волейболисты «Зенита» сыграют с «Газпромом-Югра» из Сургута.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.