Мужская Суперлига: расписание игрового дня 27 ноября

Сегодня, 27 ноября, состоятся матчи 14-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 14-й тур. Расписание матчей, 27 ноября, мск:

15:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит» (Казань).

19:00. «Белогорье» (Белгород) — «Енисей» (Красноярск).

19:00. «Динамо» (Москва) — «Газпром-Югра» (Сургут).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.