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Женя Гребенников и Марлон Янт вошли в топ лучших игроков 13-го тура Суперлиги

Женя Гребенников и Марлон Янт вошли в топ лучших игроков 13-го тура Суперлиги
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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) опубликовала список лучших игроков 13-го тура мужской PARI Суперлиги-2024/2025 в своих амплуа.

  • Лучший доигровщик: Андрей Сурмачевский («Динамо-Урал») — 22 очка, 1 эйс, 3 блока.
  • Лучший диагональный: Кирилл Клец («Зенит-Казань») — 22 очка, 3 эйса, 4 блока.
  • Лучший блокирующий: Георгий Заболотников («Белогорье») — 18 очков, 1 эйс, 3 блока, 74% — эффективность атаки;
  • Лучший либеро: Женя Гребенников («Зенит-Спб») — 16 приёмов, 63% — позитивный приём, 1 ошибка.
  • Лучший связующий: Евгений Рукавишников («Зенит-Казань») — 1 очко, 1 блок, 60% — эффективность атаки команды;
  • Лучший новичок: Марлон Янт («Зенит-Спб») — 18 очков, 3 эйса, 1 блок, 54% — эффективность атаки.
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