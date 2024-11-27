Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболистки краснодарского «Динамо» обыграли «Енисей» в матче женской Суперлиги

Волейболистки краснодарского «Динамо» обыграли «Енисей» в матче женской Суперлиги
Комментарии

Волейбольный клуб «Динамо» из Краснодара одержал уверенную победу над командой «Енисей» (Красноярск) в гостевом матче 11-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 11-й тур
27 ноября 2024, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 3
Динамо Кр
Краснодар
Енисей: Даций, Прокофьева, Синицкая, Шляхтова, Бавыкина, Попова Мария, Костина, Бесман, Салтыкова, Мазина, Хватова, Охрименко, Савватеева, Распутина
Динамо Кр: Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Опря, Евдокимова, Рысева, Афиногенова, Гончарова, Симоненко, Храбрая, Воробьёва

Игра завершилась со счётом 3:0 (25:21, 26:13, 25:18) в пользу краснодарского клуба. «Динамо» одержало шестую победу в сезоне. «Енисей» потерпел 10-е поражение.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

Материалы по теме
Интрига умирает? «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка» в шаге от финала Кубка России
Интрига умирает? «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка» в шаге от финала Кубка России
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android