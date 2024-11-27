Волейболистки краснодарского «Динамо» обыграли «Енисей» в матче женской Суперлиги

Волейбольный клуб «Динамо» из Краснодара одержал уверенную победу над командой «Енисей» (Красноярск) в гостевом матче 11-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025.

Игра завершилась со счётом 3:0 (25:21, 26:13, 25:18) в пользу краснодарского клуба. «Динамо» одержало шестую победу в сезоне. «Енисей» потерпел 10-е поражение.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».