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Казанский «Зенит» обыграл новосибирский «Локомотив» в 14-м туре мужской Суперлиги

Казанский «Зенит» обыграл новосибирский «Локомотив» в 14-м туре мужской Суперлиги
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Сегодня, 27 ноября, состоялся матч 14-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались волейболисты новосибирского «Локомотива» и команда «Зенит» из Казани. Матч завершился со счётом 3:1 (20:25, 25:12, 27:25, 25:18) в пользу казанской команды.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 14-й тур
27 ноября 2024, среда. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Костадинов, Кобзарь
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

Далее «Локомотив» встретится с «Новой» из Новокуйбышевска, а волейболисты «Зенита-Казань» сыграют с «Динамо-Урал» из Уфы.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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