Казанский «Зенит» обыграл новосибирский «Локомотив» в 14-м туре мужской Суперлиги

Сегодня, 27 ноября, состоялся матч 14-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались волейболисты новосибирского «Локомотива» и команда «Зенит» из Казани. Матч завершился со счётом 3:1 (20:25, 25:12, 27:25, 25:18) в пользу казанской команды.

Далее «Локомотив» встретится с «Новой» из Новокуйбышевска, а волейболисты «Зенита-Казань» сыграют с «Динамо-Урал» из Уфы.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.