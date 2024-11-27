«Белогорье» уверенно победило «Енисей» в 14-м туре мужской Суперлиги
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Сегодня, 27 ноября, состоялся матч 14-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались волейболисты красноярского «Енисея» и команда «Белогорье» из Белгорода. Матч завершился уверенной домашней победой «Белогорья» со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:17).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 14-й тур
27 ноября 2024, среда. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 0
Енисей
Красноярск
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Молдавский, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Марченко, Заболотников, Голубев
Енисей: Мурашко, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
Далее красноярский «Енисей» встретится с московским «МГТУ», а волейболисты «Белогорья» сыграют с «Кузбассом» из Кемерова.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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