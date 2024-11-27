«Белогорье» уверенно победило «Енисей» в 14-м туре мужской Суперлиги

Сегодня, 27 ноября, состоялся матч 14-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались волейболисты красноярского «Енисея» и команда «Белогорье» из Белгорода. Матч завершился уверенной домашней победой «Белогорья» со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:17).

Далее красноярский «Енисей» встретится с московским «МГТУ», а волейболисты «Белогорья» сыграют с «Кузбассом» из Кемерова.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.