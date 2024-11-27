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Волейболисты московского «Динамо» победили «Газпром-Югра» в матче мужской Суперлиги

Волейболисты московского «Динамо» победили «Газпром-Югра» в матче мужской Суперлиги
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Сегодня, 27 ноября, состоялся матч 14-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались волейболисты московского «Динамо» и команда «Газпром-Югра» из Сургута. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:19) в пользу столичной команды.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 14-й тур
27 ноября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Газпром-Югра
Сургут
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
Газпром-Югра: Нагаец, Курбатов, Иванов, Шевляков, Фёдоров, Слободянюк, Папазов, Бескровный, Кириллов, Серов, Вишневецкий, Родичев, Руднев, Масько

Далее московское «Динамо» встретится с оренбургским «Нефтяником», а волейболисты «Газпрома-Югра» сыграют с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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