Волейболисты московского «Динамо» победили «Газпром-Югра» в матче мужской Суперлиги

Сегодня, 27 ноября, состоялся матч 14-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались волейболисты московского «Динамо» и команда «Газпром-Югра» из Сургута. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:19) в пользу столичной команды.

Далее московское «Динамо» встретится с оренбургским «Нефтяником», а волейболисты «Газпрома-Югра» сыграют с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.