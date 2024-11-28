Мужская Суперлига: результаты игрового дня 27 ноября

Вчера, 27 ноября, состоялись матчи 14-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 14-й тур. Результаты матчей, 27 ноября, мск:

«Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит» (Казань) — 1:3 (25:20, 12:25, 25:27, 18:25);

«Белогорье» (Белгород) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:21, 25:20, 25:17);

«Динамо» (Москва) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:18, 25:23, 25:19).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.