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Вербов — о матче с «Локомотивом»: мы и соперник славимся постоянным общением с судьями

Вербов — о матче с «Локомотивом»: мы и соперник славимся постоянным общением с судьями
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Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов высказался о победе над новосибирским «Локомотивом». Матч завершился со счётом 3:1 (20:25, 25:12, 27:25, 25:18) в пользу казанской команды.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 14-й тур
27 ноября 2024, среда. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Костадинов, Кобзарь
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

«Я не помню, чтобы мы приехали в Новосибирск и не втягивались в игру со страданиями. Конечно, когда «Локомотив» так подаёт, это сложно, они отодвигают нас от сетки, мы сразу теряем нашу быструю игру. Приходится играть через высокий мяч, но в первой партии нам поставили шесть блоков. Потом за счёт уменьшения своего брака мы вернулись. Был момент, где до двух очков отставание сокращалось. Затем наладили свою атаку, стали более грамотно и бережно с ней распоряжаться. Ну и где-то Новосибирск перестал давить подачу.

Много споров с судьями было с двух сторон, много челленджей. И мы, и соперник славимся постоянным общением с судьями. После игры мы разобрали все эти сложные переходящие мячи, которые вызывали вопросы у нас и Новосибирска. Оказалось, что во всех трёх случаях судьи правильно разобрались», — приводит слова Вербова «БО Спорт».

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