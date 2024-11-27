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«Лучше ничего не говорить. Будет жёстко». Константинов о поражении от казанского «Зениту»

«Лучше ничего не говорить. Будет жёстко». Константинов о поражении от казанского «Зениту»
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Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов высказался об игре подопечных в матче с «Зенитом» из Казани в рамках 14-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:1 (20:25, 25:12, 27:25, 25:18) в пользу казанской команды.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 14-й тур
27 ноября 2024, среда. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Костадинов, Кобзарь
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

«Не буду персонализировать, потому что будет жёстко. Поэтому лучше мне ничего не говорить. Я думаю, что все видели, как прошла игра. Мало что позитивного у нас было после первой партии. Хотя был момент в третьей, когда мы повернули игру, даже вышли вперёд, но там тактически опять несколько раз ошиблись. Одна-две тактические ошибки в конце – Казани проигрываешь.

Много брака. Не могу сказать, что был красивый волейбол. Мне не понравилось качество волейбола. Не чистая игра – много ошибок в простых ситуациях. Технических, элементарных ошибок, поэтому сложно определить эту игру как топовую», – приводит слова Константинова «БО Спорт».

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