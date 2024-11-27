«Локомотив» из Калининграда обыграл московское «Динамо» в 11-м туре женской Суперлиги

Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда одержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче 11-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025.

Игра завершилась со счётом 3:1 (25:20, 25:14, 19:25, 25:22) в пользу калининградского клуба. «Локомотив» одержал 10-ю победу в сезоне. «Динамо» потерпело пятое поражение.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».