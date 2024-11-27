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«Локомотив» из Калининграда обыграл московское «Динамо» в 11-м туре женской Суперлиги

«Локомотив» из Калининграда обыграл московское «Динамо» в 11-м туре женской Суперлиги
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Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда одержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче 11-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 11-й тур
27 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Зайцева, Воронкова, Галкина, Бровкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Аслямова, Каракурт
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Хабибрахманова, Подкопаева

Игра завершилась со счётом 3:1 (25:20, 25:14, 19:25, 25:22) в пользу калининградского клуба. «Локомотив» одержал 10-ю победу в сезоне. «Динамо» потерпело пятое поражение.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

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