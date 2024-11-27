Женская Суперлига: результаты игрового дня 27 ноября

Сегодня, 27 ноября, состоялось два матча 11-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 11-й тур. 27 ноября:

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Краснодар) — 0:3 (21:25, 13:25, 18:25);

«Локомотив» (Калининградская область) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (25:20, 25:14, 19:25, 25:22).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».