«Подбираемся к «невозможной» победе». Богданова — о матче «Заречья» с «Динамо-Ак Барс»

Доигровщица волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Алина Богданова объяснила, почему «Динамо-Ак Барс» удалось прервать победную серию её команды, состоящую из трёх матчей. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:27, 25:19, 25:20, 25:23) в пользу казанского клуба.

«Это третья игра с Казанью для нас в этом сезоне, и мы всё ближе и ближе подбираемся к «невозможной» победе.

Начали мы с 7:0 и именно эту партию смогли взять. Играли «сериями», очень много было моментов неснятия в расстановке одной из команд. В первой партии был плохой приём, но мы смогли дожать и при счёте 24:21 выиграть 26:24.

Также могли взять четвёртую партию, всё к этому шло, но, к сожалению, последние две обидные ошибки не позволили нам этого сделать. Хотели переломить игру на тай-брейке, так как в пятом сете всё возможно, это лотерея. Мы были заряжены и готовы. Пока Казань нам не по зубам. Будем делать выводы и работать дальше», – рассказала Богданова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.