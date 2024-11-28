Тренер «Локомотива» Андрей Воронков прокомментировал победу над московским «Динамо»

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков прокомментировал победу над московским «Динамо». Игра завершилась со счётом 3:1 (25:20, 25:14, 19:25, 25:22).

«У нас сейчас идут встречи с главными соперниками, и здесь нам важно было вернуться в то психологическое состояние, которое было перед матчем с «Динамо-Ак Барс» в полуфинале Кубка России. Его мы провели неудачно, но победа над московским «Динамо» добавила нам положительных эмоций. Играли сегодня от всего сердца. Жили на площадке, творили и радовались», — приводит слова Воронкова пресс-служба ВФВ.

«Локомотив» одержал 10-ю победу в сезоне. «Динамо» потерпело пятое поражение.