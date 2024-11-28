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Тренер «Динамо» Кошкин: у нас хватает проблем, будем работать и стараться решить

Тренер «Динамо» Кошкин: у нас хватает проблем, будем работать и стараться решить
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Главный тренер московского «Динамо» Александр Кошкин прокомментировал поражение от «Локомотива» (Калининград) в матче 11-го тура женской Суперлиги. Игра завершилась со счётом 3:1 (25:20, 25:14, 19:25, 25:22) в пользу калининградского клуба.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 11-й тур
27 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Зайцева, Воронкова, Галкина, Бровкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Аслямова, Каракурт
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Хабибрахманова, Подкопаева

«Когда «Динамо» и «Локомотив» играют – это всегда интересно. Мы же провели матч неровно. Могли забрать первую партию, в которой соперники много ошибались. Но сами не смогли выиграть доигровочные мячи. Во второй партии сами отпустили соперников в большой отрыв. В третьем сете что-то более-менее наладили, но четвёртый сет получился, в принципе, повторением второго. Да, у нас хватает проблем, будем работать и их стараться решить», — приводит слова Кошкина пресс-служба ВФВ.

«Локомотив» одержал 10-ю победу в сезоне. «Динамо» потерпело пятое поражение.

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