Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Мужская Суперлига: расписание игрового дня 28 ноября

Мужская Суперлига: расписание игрового дня 28 ноября
Комментарии

Сегодня, 28 ноября, состоятся матчи 14-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 14-й тур. Расписание матчей, 28 ноября, мск:

17:00. «Нефтяник» (Оренбург) — АСК (Нижний Новгород).
17:00. «Динамо-Урал» (Уфа) — «Кузбасс» (Кемерово).
19:00. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — НОВА (Новокуйбышевск).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Материалы по теме
Сладкая таблетка для Алекно. Первая в сезоне победа «Зенита» над топ-клубом!
Сладкая таблетка для Алекно. Первая в сезоне победа «Зенита» над топ-клубом!
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android