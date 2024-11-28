Мужская Суперлига: расписание игрового дня 28 ноября

Сегодня, 28 ноября, состоятся матчи 14-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 14-й тур. Расписание матчей, 28 ноября, мск:

17:00. «Нефтяник» (Оренбург) — АСК (Нижний Новгород).

17:00. «Динамо-Урал» (Уфа) — «Кузбасс» (Кемерово).

19:00. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — НОВА (Новокуйбышевск).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.