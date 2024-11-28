Ирина Воронкова оценила победу «Локомотива» над московским «Динамо» в 11-м туре Суперлиги

Российская волейболистка капитан клуба «Локомотив» (Калининград) Ирина Воронкова прокомментировала победу над московским «Динамо» в 11-м туре женской Суперлиги. Игра завершилась со счётом 3:1 (25:20, 25:14, 19:25, 25:22).

«Должны мы были забрать и третью партию, но слишком расслабились, что нам и помешало. Четвёртый сет начали уверенно, и сделали то, что должны были сделать. Все молодцы, доигрывали долгие розыгрыши. Да, в четвёртой партии отдали несколько матчболов. Это говорит, что концентрацию надо держать до последнего мяча. Но главное, что довели матч до победы. Теперь все мысли об ответной игре полуфинала Кубка России в Казани и матче с «Ленинградкой»», — приводит слова Воронковой пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» одержал 10-ю победу в сезоне. «Динамо» потерпело пятое поражение.