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«Это принципиальная игра». Дмитриева — о победе «Локомотива» в матче с московским «Динамо»

«Это принципиальная игра». Дмитриева — о победе «Локомотива» в матче с московским «Динамо»
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Связующая калининградского «Локомотива» Татьяна Дмитриева прокомментировала результат встречи её команды с московским «Динамо» в рамках 11-го тура женской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:1 (25:20, 25:14, 19:25, 25:22) в пользу калининградок.

«Конечно, это принципиальная игра. «Динамо» – сложный соперник, который всегда борется за медаль, и хотелось, конечно, реабилитироваться за игру с Казанью. Считаю, мы это удачно сделали, победа 3:1, три очка наши.

Победили за счёт общей игры и выполнения установок тренера. Эмоции били ключом? Эмоции всегда важны, они нас подталкивают на следующее хорошее действие. Поэтому когда мы выполняем хорошее действие в защите, на блоке, в атаке, мы радуемся, заводим всю команду, зал.

Успеем ли отдохнуть перед Казанью? Конечно, все в равных условиях, успеем», – рассказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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