Хабибуллин: Женя Гребенников был не против принять российское гражданство

Директор и главный тренер клуба «Газпром-Югра» Рафаэль Хабибуллин рассказал, как французский либеро Женя Гребенников мог оказаться в сборной России.

«В 2014 году я пригласил Бориса Гребенникова, через него хотел заполучить и Женю Гребенникова. Не столько для себя, сколько для сборной России. Женя на тот момент был не против принять российское гражданство. Выкуп из немецкого «Фридрисхафена» стоил 200 тысяч евро, по тем временам 8 миллионов рублей. Остался главный вопрос – гражданство. Его могла оперативно решить только федерация, но там не заинтересовались. Под конец регулярки мы расстались с Васильевичем. Давайте будем считать, что у меня тяжёлый характер и завышенные требования», — приводит слова Хабибуллина «БИЗНЕСС Online».

34-летний спортсмен является сыном известного советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова. В составе «Зенита» французский либеро выступает с 2021 года.

В составе сборной Франции Женя Гребенников является чемпионом XXXII летних Олимпийских игр в Токио, чемпионом Европы — 2015, победителем Лиги наций 2022 года и двукратным триумфатором Мировой лиги (2015, 2017).