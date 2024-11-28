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Главный тренер «Газпрома-Югра»: смотрю на некоторых судей, на игроков — и мне их жалко

Главный тренер «Газпрома-Югра»: смотрю на некоторых судей, на игроков — и мне их жалко
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Директор и главный тренер клуба «Газпром-Югра» Рафаэль Хабибуллин высказался о физической форме представителей мужской Суперлиги.

«Я вообще стал другим человеком, когда стал заниматься своим питанием и похудел на 44 кг. Здоровье мозга напрямую зависит от питания. Сейчас смотрю на некоторых коллег, на судей, на игроков – и мне их жалко. Надо заниматься собой. Но людям не хватает понимания, ещё чаще – силы воли. Если у тебя не будет правильной еды, у тебя не будет правильного тела, у тебя не будет здоровья. А не будет здоровья, не будет ни работы, ни отдыха – ничего», — приводит слова Хабибуллина «БИЗНЕСС Online».

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