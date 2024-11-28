Волейболистки «Тулицы» на выезде одолели «Омичку» в 11-м туре чемпионата России
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Женский волейбольный клуб «Тулица» (Тульская область) вырвал победу у команды «Омичка» (Омская область) в матче 11-го тура предварительного этапа PARI чемпионата России – 2024/2025 среди команд Суперлиги. Встреча прошла в Омске и завершилась победой гостей со счётом 3:2 (16:25, 25:21, 28:30, 28:26, 15:12).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 11-й тур
28 ноября 2024, четверг. 16:00 МСК
Омичка
Омская область
Окончен
2 : 3
Тулица
Тульская область
Омичка: Антонова, Воситова, Щукина, Лопато, Ткачёва, Афонина, Чередникова, Соболева, Лукина, Мирошниченко, Лялина, Коржова, Горбатюк
Тулица: Велисевич, Мартинес, Синкевич, Станкевичуте, Мишагина, Беликова, Ковалёва, Архипова, Прасолова, Някина, Боброва, Сидорова, Жукова, Ротастикова
В данный момент «Тулица» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы предварительного этапа Суперлиги (в активе команды семь побед в 11 матчах). «Омичка» идёт следом, на 11-м месте (шесть побед в 11 матчах).
Волейбол. Женская Суперлига — 2024/2025. Предварительный этап, 11-й тур:
«Тулица» (Тульская область) — «Омичка» (Омская область) — 3:2 (16:25, 25:21, 28:30, 28:26, 15:12).
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