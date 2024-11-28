«Динамо-Урал» выиграло сложный матч с «Кузбассом» в 14-м туре мужской Суперлиги
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Сегодня, 28 ноября, состоялся матч 14-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались волейболисты «Динамо-Урал» из Уфы и команда «Кузбасс» из Кемерова. Игра завершилась со счётом 3:2 (20:25, 25:21, 21:25, 25:19, 15:13) в пользу уфимской команды.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 14-й тур
28 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
3 : 2
Кузбасс
Кемерово
Динамо-Урал: Ушков, Сурмачевский, Мельников, Якутин, Крсманович, Шкулявичус, Чанчиков, Урсов, Савин, Фролов, Моторыгин, Поталюк, Аношко, Тебенихин
Кузбасс: Коваликов, Ткачев, Павлов, Брагин, Пакшин, Воронов, Маркин, Кречетов, Родригес, Супрунов, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов
Далее уфимское «Динамо-Урал» встретится с казанским «Зенитом», а волейболисты «Кузбасса» сыграют с «Белогорьем» (Белгород).
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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