«Динамо-Урал» выиграло сложный матч с «Кузбассом» в 14-м туре мужской Суперлиги

Сегодня, 28 ноября, состоялся матч 14-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались волейболисты «Динамо-Урал» из Уфы и команда «Кузбасс» из Кемерова. Игра завершилась со счётом 3:2 (20:25, 25:21, 21:25, 25:19, 15:13) в пользу уфимской команды.

Далее уфимское «Динамо-Урал» встретится с казанским «Зенитом», а волейболисты «Кузбасса» сыграют с «Белогорьем» (Белгород).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.