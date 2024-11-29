Мужская Суперлига: результаты игрового дня 28 ноября

Сегодня, 28 ноября, состоялись матчи 14-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 14-й тур. Результаты матчей, 28 ноября, мск:

«Нефтяник» (Оренбург) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:21, 25:19, 25:23);

«Динамо-Урал» (Уфа) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:2 (20:25, 25:21, 21:25, 25:19, 15:13);

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:22, 27:25, 25:21).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.