Женская Суперлига: результаты матчей 11-го тура чемпионата, турнирная таблица

29 ноября завершился 11-й тур предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI женской Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Волейбол. Женская Суперлига — 2024/2025. Предварительный этап, результаты 11-го тура:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Динамо-Метар» (Челябинск) – 3:1 (25:21, 25:12, 20:25, 25:22);

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Минчанка» (Минск) – 1:3 (19:25, 18:25, 25:23, 17:25);

«Протон» (Саратов) — «Уралочка» (Свердловская область) — 3:2 (21:25, 14:25, 25:15, 25:19, 15:12);

«Заречье-Одинцово» (Московская обл.) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) – 1:3 (27:25, 19:25, 20:25, 23:25);

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Краснодар) — 0:3 (21:25, 13:25, 18:25);

«Локомотив» (Калининградская область) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (25:20, 25:14, 19:25, 25:22);

«Омичка» (Омская область) — «Тулица» (Тульская область) — 2:3 (25:16, 21:25, 30:28, 26:28, 12:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».