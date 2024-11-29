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Россиянка Марина Маркова признана MVP матча Лиги чемпионов

Россиянка Марина Маркова признана MVP матча Лиги чемпионов
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Турецкий волейбольный клуб «Вакифбанк», за который выступает российская доигровщица Марина Маркова, одержал победу в матче с итальянским «Веро Воллей» в рамках 3-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:17).

Самым результативным игроком матча стала Маркова. Россиянка набрала 18 очков, 16 из которых заработала в атаке и 2 — на блоке. Она же была признана MVP матча. Самой результативной волейболисткой «Веро Воллей» стала Паола Эгону. Диагональная принесла команде 13 очков.

После 3-го тура «Вакифбанк» Марковой занимает первое место в группе. Команда одержала три победы подряд, обыграв словенский «Кальцит Камник», португальский «Порто» и итальянский «Веро Воллей».

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