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Сербка Александра Чирович вошла в состав красноярского «Енисея»

Сербка Александра Чирович вошла в состав красноярского «Енисея»
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27-летняя сербская связующая Александра Чирович вошла в состав женского волейбольного клуба «Енисей» из Красноярска. Об этом сообщила пресс-лужба команды на официальном сайте.

Чирович начала карьеру в белградском «Визуре», за который выступала с 2011 по 2018 годы. С 2018-го по 2020-й связующая играла за румынский «Альба Блаж». По ходу карьеры сербка также выступала за китайский «Топ Спид» (сезон-2020/2021), казахстанский «Куаныш» (сезон-2021/2022), сербскую «Црвену Звезду» (сезон-2022/2023). Предыдущий сезон она провела в казахстанском «Береле». В 2022 году Чирович была признана самым ценным игроком клубного чемпионата Азии, выиграв турнир в составе «Куаныша».

После 11-го тура российской женской Суперлиги красноярский «Енисей» занимает последнюю, 14-ю строчку турнирной таблицы. Пока команде удалось одержать всего одну победу в турнире.

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