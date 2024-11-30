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Волейболист казанского «Зенита» назвал самых неудобных соперников в Суперлиге

Волейболист казанского «Зенита» назвал самых неудобных соперников в Суперлиге
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Российский волейболист, серебряный призёр Игр-2020 Дмитрий Волков выделил самых неудобных соперников казанского «Зенита» в чемпионате России по волейболу.

«Сложно ответить на этот вопрос. Из года в год как-то всё меняется. С московским «Динамо» у нас в последние годы сложились принципиальные противостояния, потому что в финалах периодически встречались. С «Локомотивом» не всё гладко было в прошлых сезонах, вылетали от него, было дело. С «Белогорьем» у нас тоже всегда тяжёлые матчи получаются, в прошлом сезоне два раза им уступили. Одну конкретную команду выделить трудно», — приводит слова Волкова «Татар-информ».

Казанский «Зенит» лидирует в регулярном чемпионате мужской Суперлиги. Напомним, в мужском турнире сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд.

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