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Дмитрий Волков: Алекно — великий человек и мировая глыба в истории волейбола

Дмитрий Волков: Алекно — великий человек и мировая глыба в истории волейбола
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Российский волейболист, серебряный призёр Игр-2020 Дмитрий Волков оценил работу с главным тренером санкт-петербургского волейбольного клуба «Зенит» Владимиром Алекно.

— Чувствуется сильный дух Алекно, когда ты играешь на площадке, а он стоит совсем рядом?
— На площадке ты этого не чувствуешь, потому что не отвлекаешься на посторонние вещи. Но уверен: кто с ним работает в одной команде, ощущают, насколько это великий человек и мировая глыба в истории волейбола, — приводит слова Волкова «Татар-информ».

Напомним, ранее Алекно возглавлял сборную России. Под его руководством россияне завоевали золото на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

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