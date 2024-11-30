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Кубок России по волейболу, мужчины: расписание полуфиналов 30 ноября

Кубок России по волейболу, мужчины: расписание полуфиналов 30 ноября
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Сегодня, 30 ноября, состоится один матч полуфинала мужского Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Волейбол. Кубок России, мужчины, полуфиналы. Расписание первых матчей, 30 ноября:

  • «Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит» (Казань).

Второй полуфинал Кубка России состоится завтра, 1 декабря, в нём сыграют кемеровский «Кузбасс» и московское «Динамо». Победители противостояний определятся по сумме двух матчей. В случае равенства побед и набранных очков предусмотрен «золотой сет».

В 2023 году победителями Кубка России стали волейболисты казанского «Зенита». В финале они обыграли московское «Динамо».

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