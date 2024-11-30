Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Локомотив» в полуфинале Кубка России по волейболу
Поделиться
Завершилась первая игра двухматчевого противостояния между казанским «Зенитом» и «Локомотивом» из Новосибирска в рамках полуфинала мужского Кубка России. Волейболисты «Зенита» одержали уверенную выездную победу со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21).
Кубок России (м) . 1/2 финала. 1-й матч
30 ноября 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Костадинов, Кобзарь
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Второй полуфинал Кубка России состоится завтра, 1 декабря, в нём сыграют кемеровский «Кузбасс» и московское «Динамо». Победители противостояний определятся по сумме двух матчей. В случае равенства побед и набранных очков предусмотрен «золотой сет».
В 2023 году победителями Кубка России стали волейболисты казанского «Зенита». В финале они обыграли московское «Динамо».
Материалы по теме
Комментарии
- 30 ноября 2024
-
16:40
-
11:00
-
10:44
-
10:35
-
09:27
- 29 ноября 2024
-
19:52
-
19:01
-
00:56
-
00:28
- 28 ноября 2024
-
19:32
-
19:29
-
13:58
-
13:49
-
13:03
-
09:40
-
09:38
-
09:25
-
00:50
-
00:33
-
00:22
- 27 ноября 2024
-
23:25
-
22:54
-
22:33
-
21:58
-
21:47
-
20:57
-
20:52
-
17:32
-
17:19
-
10:16
-
10:00
-
09:30
-
00:21
- 26 ноября 2024
-
21:41
-
09:45