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Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Локомотив» в полуфинале Кубка России по волейболу

Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Локомотив» в полуфинале Кубка России по волейболу
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Завершилась первая игра двухматчевого противостояния между казанским «Зенитом» и «Локомотивом» из Новосибирска в рамках полуфинала мужского Кубка России. Волейболисты «Зенита» одержали уверенную выездную победу со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21).

Кубок России (м) . 1/2 финала. 1-й матч
30 ноября 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Костадинов, Кобзарь
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

Второй полуфинал Кубка России состоится завтра, 1 декабря, в нём сыграют кемеровский «Кузбасс» и московское «Динамо». Победители противостояний определятся по сумме двух матчей. В случае равенства побед и набранных очков предусмотрен «золотой сет».

В 2023 году победителями Кубка России стали волейболисты казанского «Зенита». В финале они обыграли московское «Динамо».

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