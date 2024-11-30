Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Локомотив» в полуфинале Кубка России по волейболу

Завершилась первая игра двухматчевого противостояния между казанским «Зенитом» и «Локомотивом» из Новосибирска в рамках полуфинала мужского Кубка России. Волейболисты «Зенита» одержали уверенную выездную победу со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21).

Второй полуфинал Кубка России состоится завтра, 1 декабря, в нём сыграют кемеровский «Кузбасс» и московское «Динамо». Победители противостояний определятся по сумме двух матчей. В случае равенства побед и набранных очков предусмотрен «золотой сет».

В 2023 году победителями Кубка России стали волейболисты казанского «Зенита». В финале они обыграли московское «Динамо».