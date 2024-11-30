Волейболистки «Ленинградки» вышли в финал женского Кубка России
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Сегодня, 30 ноября, завершился второй матч полуфинала женского Кубка России, где встречались команды «Ленинградка» (Санкт-Петербург) и московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:16, 22:25, 25:17, 13:25, 17:15) в пользу «Динамо». Команда из Санкт-Петербурга вышла в финал со счётом по партиям 5:4.
Кубок России (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
30 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Цибулько, Асташина, Максимова, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Хабибрахманова, Подкопаева
«Ленинградка» обыграла «Динамо» в первом полуфинальном матче со счётом 3:1 (22:25, 25:19, 25:20, 27:25). Во втором полуфинале встречаются «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининградская область).
Действующими чемпионками Кубка России являются волейболистки московского «Динамо». В прошлогоднем финале они обыграли «Ленинградку со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:21).
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