Волейболистки «Динамо-Ак Барс» стали вторыми финалистками Кубка России

Сегодня, 30 ноября, завершился второй полуфинал женского Кубка России, где встречались «Динамо-Ак Барс» (Казань) и калининградский «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23, 18:25, 22:25, 25:20, 17:15) в пользу команды из Калининграда. Волейболистки из Казани вышли в финал турнира со счётом по партиям 5:3.

В финале «Динамо-Ак Барс» встретится с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга. Во втором полуфинальном матче они уступили московскому «Динамо» со счётом 2:3 (16:25, 25:22, 17:25, 25:13, 15:17). Счёт по партиям 5:4 в пользу «Ленинградки».

Действующими чемпионками Кубка России являются волейболистки московского «Динамо». В прошлогоднем финале они обыграли «Ленинградку со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:21).