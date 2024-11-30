Волейболистки «Динамо-Ак Барс» стали вторыми финалистками Кубка России
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Сегодня, 30 ноября, завершился второй полуфинал женского Кубка России, где встречались «Динамо-Ак Барс» (Казань) и калининградский «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23, 18:25, 22:25, 25:20, 17:15) в пользу команды из Калининграда. Волейболистки из Казани вышли в финал турнира со счётом по партиям 5:3.
Кубок России (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
30 ноября 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Зайцева, Воронкова, Галкина, Бровкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Аслямова, Каракурт
В финале «Динамо-Ак Барс» встретится с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга. Во втором полуфинальном матче они уступили московскому «Динамо» со счётом 2:3 (16:25, 25:22, 17:25, 25:13, 15:17). Счёт по партиям 5:4 в пользу «Ленинградки».
Действующими чемпионками Кубка России являются волейболистки московского «Динамо». В прошлогоднем финале они обыграли «Ленинградку со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:21).
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