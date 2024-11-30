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Кубок России по волейболу, женщины: результаты полуфиналов 30 ноября

Кубок России по волейболу, женщины: результаты полуфиналов 30 ноября
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Сегодня, 30 ноября, состоялись два матча полуфинала женского Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Волейбол. Кубок России, женщины, полуфиналы. Результаты ответных матчей, 30 ноября:

  • «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (16:25, 25:22, 17:25, 25:13, 15:17);
  • «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининградская область) — 2:3 (23:25, 25:18, 25:22, 20:25, 15:17).

В первых полуфинальных матчах победы одержали «Ленинградка» (3:1) и «Динамо-Ак Барс» (3:0).

Действующими чемпионками Кубка России являются волейболистки московского «Динамо». В прошлогоднем финале они обыграли «Ленинградку со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:21).

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