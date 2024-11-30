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Определились финалисты женского Кубка России по волейболу

Определились финалисты женского Кубка России по волейболу
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Сегодня, 30 ноября, завершились все полуфинальные матчи женского Кубка России по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами турнира.

Волейбол. Кубок России, женщины, финал:

  • «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Ленинградка (Санкт-Петербург).

В ответных матчах в рамках полуфинала «Динамо-Ак Барс» уступило калининградскому «Локомотиву» со счётом 2:3 (23:25, 25:18, 25:22, 20:25, 15:17). Счёт по партиям — 5:3. «Ленинградка» уступила московскому «Динамо» — 2:3 (16:25, 25:22, 17:25, 25:13, 15:17). Счёт по партиям 5:4.

Финал состоится 29 декабря. Действующими чемпионками Кубка России являются волейболистки московского «Динамо». В прошлогоднем финале они обыграли «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:21).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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