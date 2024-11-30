Кубок России по волейболу, мужчины: результаты полуфиналов 30 ноября

Сегодня, 30 ноября, завершился матч полуфинала мужского Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Волейбол. Кубок России, мужчины, полуфиналы. Результаты первых матчей, 30 ноября:

«Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (20:25, 20:25, 21:25).

Второй полуфинал Кубка России состоится завтра, 1 декабря, в нём сыграют кемеровский «Кузбасс» и московское «Динамо». Победители противостояний определятся по сумме двух матчей. В случае равенства побед и набранных очков предусмотрен «золотой сет».

В 2023 году победителями Кубка России стали волейболисты казанского «Зенита». В финале они обыграли московское «Динамо».