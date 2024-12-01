Кубок России по волейболу, мужчины: расписание полуфиналов 1 декабря

Сегодня, 1 декабря, состоится один матч полуфинала мужского Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Волейбол. Кубок России, мужчины, полуфиналы. Расписание первых матчей, 1 декабря:

14:00. «Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо» (Москва).

В субботу, 30 ноября, в первом полуфинале волейболисты казанского «Зенита» одержали уверенную выездную победу над «Локомотивом» из Новосибирска со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21). Лидеры определятся по сумме двух матчей. В случае равенства побед и набранных очков предусмотрен «золотой сет».

В 2023 году чемпионами Кубка России стали волейболисты казанского «Зенита». В финале они обыграли московское «Динамо».