Московское «Динамо» уверенно обыграло «Кузбасс» в полуфинале Кубка России

Завершилась первая игра двухматчевого противостояния между кемеровским «Кузбассом» и московским «Динамо» в рамках полуфинала мужского Кубка России. Волейболисты «Динамо» одержали уверенную выездную победу со счётом 3:0 (26:24, 25:15, 25:17).

В субботу, 30 ноября, в первом полуфинале волейболисты казанского «Зенита» одержали уверенную выездную победу над «Локомотивом» из Новосибирска со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21). Лидеры определятся по сумме двух матчей. В случае равенства побед и набранных очков предусмотрен «золотой сет».

В 2023 году чемпионами Кубка России стали волейболисты казанского «Зенита». В финале они обыграли московское «Динамо».