Московское «Динамо» уверенно обыграло «Кузбасс» в полуфинале Кубка России
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Завершилась первая игра двухматчевого противостояния между кемеровским «Кузбассом» и московским «Динамо» в рамках полуфинала мужского Кубка России. Волейболисты «Динамо» одержали уверенную выездную победу со счётом 3:0 (26:24, 25:15, 25:17).
Кубок России (м) . 1/2 финала. 1-й матч
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Кузбасс: Коваликов, Ткачев, Томм, Павлов, Брагин, Пакшин, Воронов, Кречетов, Родригес, Супрунов, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
В субботу, 30 ноября, в первом полуфинале волейболисты казанского «Зенита» одержали уверенную выездную победу над «Локомотивом» из Новосибирска со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21). Лидеры определятся по сумме двух матчей. В случае равенства побед и набранных очков предусмотрен «золотой сет».
В 2023 году чемпионами Кубка России стали волейболисты казанского «Зенита». В финале они обыграли московское «Динамо».
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