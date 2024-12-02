Евгения Старцева оценила полуфинальные игры женского Кубка России

Чемпионка Европы и мира, многолетний капитан сборной России Евгения Старцева оценила полуфинальные игры Кубка России среди женских команд.

«Я посмотрела все четыре игры. Если брать первые матчи, то даже в гостях «Динамо» Казань доминировало. Калининград пытался, пытался, но Казань выглядела увереннее. И за счёт этого, мне кажется, они показали хорошую игру, и в принципе из этого следует такой счёт. Он говорит сам за себя, они качественно и уверенно сыграли.

Что касается второго матча «Динамо» Москва и «Ленинградки», тут «Динамо», я считаю, на своей площадке немного упустило возможность. В четвёртой партии даже были сетболы на их подаче. Думаю, что они сами упустили возможность взять на своей площадке хотя бы очко и вывести игру на тай-брейк. А «Ленинградка» воспользовалась этим моментом и взяла полноценных три очка. За счёт этого во второй игре, конечно, им было легче», – рассказала Старцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.