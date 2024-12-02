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Старцева объяснила, почему «Локомотив» и «Динамо» не прошли в финал Кубка России

Старцева объяснила, почему «Локомотив» и «Динамо» не прошли в финал Кубка России
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Экс-капитан «Динамо-Ак Барс» Евгения Старцева объяснила, почему калининградский «Локомотив» и московское «Динамо» не справились с выходом в финал женского Кубка России.

«Такая интересная ситуация в двух играх получается, что те команды, которые понимали, что у них нет возможности упускать сегодня даже две партии, это «Локомотив» и «Динамо», они начали очень уверенно: что «Локомотив» выиграл первую партию у Казани, что «Динамо» Москва выиграло первую партию у «Ленинградки». Это, видимо, психологически, когда ты понимаешь, что тебе нельзя терять очки. Очень живенько начали. Но всё же команды Казани и «Ленинградки» выровняли свою игру во вторых матчах.

В первых партиях у «Локомотива» и «Динамо» получалось больше, чем у Казани и у Питера. Если взять команду «Локомотива», то во второй партии, выдав первый хороший сет, во втором они сами начали очень много ошибаться. У Казани заработал блок, а «Локомотив» начал допускать очень много ошибок. Естественно, Казань просто этим воспользовалась. Поэтому очень тяжело держать такой уровень всю игру, быть мобилизованным и делать мало своих ошибок. Но всё-таки фавориты этих встреч показали, что они фавориты», – рассказала Старцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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