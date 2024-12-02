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Старцева — о московском «Динамо»: очень глупо говорить, хотела бы я им помочь или нет

Старцева — о московском «Динамо»: очень глупо говорить, хотела бы я им помочь или нет
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Завершившая спортивную карьеру Евгения Старцева рассказала, было ли у неё желание помочь своей бывшей команде, московскому «Динамо», в полуфинальных матчах с «Ленинградкой». Напомним, столичный клуб не смог пробиться в финал Кубка России.

«В конце прошлого сезона руководство клуба дало мне понять, что они больше не видят меня в своей команде и не предложили продлить свой контракт. Из этого я могу сказать, что им уже не нужна была моя помощь. Поэтому сейчас очень глупо говорить, хотела бы я им помочь или нет.

А если говорить о помощи, то, конечно, «Динамо» Москва она нужна. Было несколько приобретений: это и доигровщица из Китая, и Алина Попова. Но пока команда не в лучшей своей форме даже с новыми приобретениями. Я думаю, что по ходу сезона они прибавят, чего я им и желаю», – рассказала Старцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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