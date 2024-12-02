«Должно произойти что-то сверхъестественное». Старцева — о шансах «Ленинградки» в финале

Экс-капитан «Динамо-Ак Барс» Евгения Старцева оценила шансы «Ленинградки» в финале Кубка России против казанской команды.

«Сможет ли «Ленинградка» взять реванш за проигрыш в Кубке Легенд? Честно сказать, должно произойти что-то, наверное, сверхъестественное. Лично моё мнение, не в обиду «Ленинградке», но я всё-таки считаю, что Казань — фаворит этого финала.

У Казани действительно очень хорошая сейчас команда, очень хорошо подобран состав. И даже помимо основного состава у них очень хорошая скамейка: такие игроки, как Гонсалес, которая много стоит, не так много играет Екатерина Енина, Настя Ануфриенко. Это те игроки, которые могут выйти и спокойно заменить основных игроков и не быть хуже.

«Ленинградка» может показать хорошую игру. Девчонки очень активные, озорные. И, в принципе, я думаю, что они должны дать бой. Всё-таки финал», – рассказала Старцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.