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«Локомотиву» палец в рот не клади». Вербов — о первом матче полуфинала Кубка России

«Локомотиву» палец в рот не клади». Вербов — о первом матче полуфинала Кубка России
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Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов оценил игру своей команды в первом матче полуфинальной серии с новосибирским «Локомотивом» в рамках мужского Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21) в пользу казанцев.

«Давно не выигрывали в Новосибирске 3:0. Но матч не был простым, накал чувствовался. «Локомотиву» палец в рот не клади – им нельзя чувствовать, что они могут вернуться в игру.

Мы чисто сыграли – мало ошибок на подаче, наш индекс внутренний хорош. В атаке, на блоке – адаптировались в Сибири, где-то повезло нам с точки зрения графика. Самое главное сейчас не расслабиться. Домашние игры впереди, должны восстановиться и продолжим набирать обороты», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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