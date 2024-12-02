Пламен Константинов объяснил, почему «Локомотив» уступил «Зениту-Казань» в полуфинале КР

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов назвал причины, по которым его команда уступила казанскому «Зениту» в первом матче полуфинальной серии в рамках мужского Кубка России.

«Пока Казань на класс сильнее. Переиграли нас в фазе блок-доигровка. Там небо и земля. Наш съём тоже страдал, они подавали неплохо, мы – только моментами. В концовке третьей партии было несколько моментов, где мы в доигровке не можем реализовать свой шанс, хорошо обработать мяч, дать возможность атакующему, исправить неточную передачу. Они были более мастеровиты, это делает разницу», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, матч завершился со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21) в пользу казанцев. Следующая встреча команд пройдёт 8 декабря на домашней площадке «Зенита».