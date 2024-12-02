Кашин: получил удовольствие, когда наш второй состав гонял первый состав «Динамо»

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин оценил игру своей команды во втором матче полуфинальной серии женского Кубка России.

«На самом деле, когда по заказу надо выиграть не матч, а взять две партии, всегда так получается. В принципе, это была ожидаемая история. Правда, я думал, что будет 3:1. Но как получилось, так получилось.

В каком сете было больше тревожно? Я думаю, что в первом. В третьем сразу было понятно, что отдаём. Я особо не напрягался. А в первом, конечно, бились.

Самое большое удовольствие получил не от выхода в финал, а от пятой партии, когда наш второй состав гонял по площадке первый состав «Динамо», заставляя заменить основную диагональную со связкой. В принципе, если бы выполнили установку на последние два мяча, то вообще бы выиграли. Не хватило опыта. Это, наверное, самое большое удовольствие от сегодняшнего матча.

Мы вышли в финал Кубка России. Мы обязаны были выйти. Пока ничего сверхъестественного не сделали. Мы сразу говорили, что у нас задача — три серебра. Два серебра уже как минимум есть. Важно: мы показали, что прошлогодний успех был не случайным. Четыре Кубка — четыре финала. Хорошо. Дальше посмотрим, как будет», – приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Клуб из Санкт-Петербурга одержал победу над московским «Динамо» и вышел в финал турнира, где встретится с казанским «Динамо-Ак Барс».