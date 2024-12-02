«Нужна победа. Негатив копится». Главный тренер «Динамо» М — о поражении в полуфинале КР

Главный тренер московского «Динамо» Александр Кошкин оценил игру команды во втором матче полуфинальной серии с «Ленинградкой» в рамках Кубка России. Встреча завершилась победой москвичек, но в финал турнира прошёл клуб из Санкт-Петербурга.

«Мы себя поставили в трудное положение после первой игры, но матч показал, что нет ничего невозможного. В первой и третьей партиях мы полностью контролировали ситуацию. Единственное — наша болезнь, которая продолжается весь сезон: мы не можем держать этот уровень. Сегодня она, к сожалению, сказалась. Эти партии, которые мы выиграли. Эта игра, которую мы стремимся показывать. Не всегда получается. Мы были мотивированы. Хотели выйти в финал, но много упустили своего.

В чём может быть решение и лекарство от этой болезни? Мы его ищем. Но, знаете, если бы всё было так просто. У нас уже полчемпионата прошло, а мы всё ещё не можем избавиться. Не знаю. Есть проблемы. Мы пытаемся их решить. Самое главное, чтобы девчонки понимали, что не надо падать духом. Всё можно исправить. Вся вторая половина чемпионата впереди. Если будем так играть, то нам будет всё по силам.

В пятом сете оставили первый состав на площадке, потому что у нас идёт серия поражений. Нужна победа. Негатив копится. Какая-никакая, но всё-таки победа», – приводит слова Кошкина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.