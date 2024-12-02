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Мужская Суперлига: расписание игрового дня 2 декабря

Мужская Суперлига: расписание игрового дня 2 декабря
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Сегодня, 2 декабря, состоится один матч 15-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 15-й тур. Расписание матчей, 2 декабря, мск:

  • 19:00. «МГТУ» (Москва) — «Енисей» (Красноярск).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Вчера, 1 декабря, завершилась первая игра двухматчевого соревнования между кемеровским «Кузбассом» и московским «Динамо» в рамках полуфинала мужского Кубка России. Волейболисты «Динамо» одержали уверенную выездную победу со счётом 3:0 (26:24, 25:15, 25:17).

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