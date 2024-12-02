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Женская Суперлига: расписание игрового дня 2 декабря

Женская Суперлига: расписание игрового дня 2 декабря
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Сегодня, 2 декабря, состоится игра 12-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 12-й тур. 2 декабря:

19:00 мск. «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Омичка» (Омская область).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 12-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Не начался
Омичка
Омская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

Календарь женской Суперлиги - 2024/2025
Турнирная таблица женской Суперлиги - 2024/2025
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