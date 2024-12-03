Женская Суперлига: расписание игрового дня 3 декабря

Сегодня, 3 декабря, состоятся три матча 12-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 12-й тур. 3 декабря:

17:00 мск. «Минчанка» (Минск) — «Енисей» (Красноярск);

19:00 мск. «Динамо Кр» (Краснодар) — «Динамо-Метар» (Челябинск).

19:00 мск. «Тулица» (Тула) — «Спарта» (Нижний Новгород).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».